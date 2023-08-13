Tesla начала продавать лотки для кошек в виде пикапа Cybertruck

На китайском сайте Tesla появилось объявление о продаже лотков для кошек в виде пикапа Cybertruck. Об этом пишет Hypebeast.

© Tesla

Компания продает картонный туалет для кошек, напоминающий мини-кибергрузовик. На картонной коробке нанесен логотип Tesla.

«Футуристической формы полуоткрытый кошачий туалет из плотной гофрированной бумаги, созданный для удовлетворения естественных и повседневных потребностей кошек», — говорится в описании товара.

Покупателям лотков придется собирать их дома самостоятельно. Лоток может выдержать кошку до 15 кг. Цена изделия, представленного на сайте Tesla China, составляет $12.

Лотки — одна из самых необычных вещей, когда-либо появлявшихся на сайте Tesla. В 2020 году Илон Маск продал ограниченное количество красных шорт Tesla с надписью S3XY, обозначающей автомобили Model S, 3, X и Y.