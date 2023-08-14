Группа «Тинькофф» нашла площади для своего университета

Группа "Тинькофф"договорилась об аренде примерно 15 тысяч квадратных метров в бизнес-центре Ducat Place II на улице Гашека в центре Москвы, сообщила газета "Ведомости".

Группа сняла площади для размещения собственного университета.

"Тинькофф" зарегистрировала автономную некоммерческую организацию высшего образования "Центральный университет" в мае 2023 года. На первом этапе вуз будет специализироваться на математике и компьютерных науках. Он уже получил образовательную лицензию, первых студентов университет должен принять в сентябре. Программа бакалавриата начнется через год.

Основным активом группы "Тинькофф" (TCS Group) является "Тинькофф банк". Кроме того, в нее входят "Тинькофф мобайл", "Тинькофф страхование", управляющая компания "Тинькофф капитал", сеть центров разработки в крупных городах России и "Тинькофф образование". В апреле прошлого года основным акционером группы стал холдинг "Интеррос" Владимира Потанина.