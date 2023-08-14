Группа "Тинькофф" нашла площади для своего университета
Группа "Тинькофф"договорилась об аренде примерно 15 тысяч квадратных метров в бизнес-центре Ducat Place II на улице Гашека в центре Москвы, сообщила газета "Ведомости".
Группа сняла площади для размещения собственного университета.
"Тинькофф" зарегистрировала автономную некоммерческую организацию высшего образования "Центральный университет" в мае 2023 года. На первом этапе вуз будет специализироваться на математике и компьютерных науках. Он уже получил образовательную лицензию, первых студентов университет должен принять в сентябре. Программа бакалавриата начнется через год.
Основным активом группы "Тинькофф" (TCS Group) является "Тинькофф банк". Кроме того, в нее входят "Тинькофф мобайл", "Тинькофф страхование", управляющая компания "Тинькофф капитал", сеть центров разработки в крупных городах России и "Тинькофф образование". В апреле прошлого года основным акционером группы стал холдинг "Интеррос" Владимира Потанина.
Ducat Place II построен в 1997 году, его площадь составляет 19 тысяч квадратных метров. Им владела финская инвесткомпания Sponda — она выкупила его в 2008 году у London & Regional Properties. В прошлом году бизнес-центр был продан фирме "Ретам".