Путин поручил продлить повышенный налоговый вычет для виноделов

«Обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений: предусматривающих продление до 2026 года срока действия повышенного коэффициента, применяемого налогоплательщиками при расчете налогового вычета по акцизу, взимаемому при использовании винограда для производства спиртных напитков по технологии полного цикла, при условии реинвестирования соответствующих средств в развитие производства и увеличение площадей виноградников», — говорится в поручении.