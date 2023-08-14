В Пакистане отреагировали на сообщения о проблемах с российской нефтью

Пакистанская нефтеперерабатывающая компания Pakistan Refinery Limited (PRL) заявила, что готова продолжить переработку российской нефти, если она будет доступна на выгодных коммерческих условиях. Об этом сообщает пакистанская газета Dawn, со ссылкой на пресс-релиз компании PRL.

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В PRL отметили, что на предприятиях компании была успешно осуществлена переработка российской нефти, импортированной Пакистаном в апреле партии объемом 100 тыс. тонн. Проблем с переработкой при этом не возникло.

Таким образом PRL опровергла появившиеся ранее сообщения о якобы имевших место сложностях с переработкой российской нефти. При переработке российская нефть смешивалась с нефтью из Саудовской Аравии.

«Компания продолжит перерабатывать российскую нефть, когда она будет доступна на выгодных коммерческих условиях», — говорится в заявлении PRL.