«Авито» и «Почта России» запустили новый формат оплаты покупок

«Авито» и «Почта России» запустили новый формат оплаты в тестовом режиме — теперь покупки через «Авито Доставку» можно оплачивать после их получения в почтовых отделениях. Как сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на заявление пресс-службы «Почты России», если эксперимент окажется удачным, то функция станет доступна всем пользователям платформы.

Раньше при оформлении «Авито Доставки» пользователь предварительно оплачивал товар на платформе. Банк замораживал эту сумму и переводил деньги продавцу лишь после того, как покупатель проверит товар и примет его.

Сейчас посетители могут выбрать новый вариант оплаты — «При получении». При нем покупатель может оплатить заказ вместе со стоимостью доставки и комиссией за услугу при получении в отделении «Почты России» уже после того, как осмотрит товар на сохранность и примет его.