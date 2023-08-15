Вторая Международная конференция «Крым Урбан Форум»

14-16 сентября 2023 года в Экс-терминале Международного аэропорта «Симферополь» состоится вторая Международная конференция по комплексному развитию территорий полуострова «Крым Урбан Форум», который объединит на своей площадке лидеров отрасли со всей России и ближнего зарубежья.

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«Крым Урбан Форум» является универсальной площадкой мультиформатного диалога для генерации новых идей, которые находят развитие в проектах экономического, культурного и социального потенциала Крыма и других регионов, а также и для решения широкого спектра задач бизнеса, власти и общества.

Несомненно, открытый диалог объединяет многие отрасли и задает импульсы для развития.

Более 300 компаний-участников продемонстрируют высокотехнические разработки с целью поиска новых партнеров для реализации совместных инвестиционных проектов. Форум включает в себя разноплановую программу: круглые столы, панельные дискуссии, доклады, обмен опытом, обзоры кейсов и презентации проектов. Событие традиционно соберет стратегов, законодателей, экспертов, предпринимателей и представителей исполнительной власти.

В рамках «Крым Урбан Форум» состоится масштабная выставочная экспозиция, которая включает в себя:

«СтройЭкспоКрым» - XIII Международная строительная выставка, на которой будут представлены: строительные материалы и оборудование, дизайн архитектурной и световой среды, строительные технологии и умная инженерия.

«М2 Expo» - Ярмарка недвижимости направлена на профессионалов рынка – риэлторов, девелоперов и застройщиков городской и загородной недвижимости, банки, агентства, управляющие компании, дизайнеров.

«МВМК» - XIII Международная выставка мебели в Крыму. Среди основных экспозиций будет представлена – мебель, декор, оборудование, комплектующие и фурнитура.

«Безопасность. Крым» - VII Специализированная выставка комплексной безопасности, на которой будут представлены: средства индивидуальной защиты, охрана труда, системы и средства видеонаблюдения.

Также состоится подведение итогов ежегодной профильной премии – CRIMEA URBAN AWARDS» является гарантией качества и надежности застройщика в области недвижимости, а именно с точки зрения технического оснащения, архитектуры, инфраструктуры и развития городской среды.

На мероприятии ожидаются представители:

Совета министров, Госсовета,

Профильных Федеральных Министерств,

Профессиональных Союзов и Ассоциаций застройщиков,

Предпринимателей, инвесторов,

Строительных компаний, девелоперов,

Производственных компаний и промышленных групп,

Байеры, ритейлеры, закупщики,

Международных и региональных СМИ.

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В КРЫМ!

ЭКСПОКРЫМ - МЕСТО ВСТРЕЧИ ПРОФЕССИОНАЛОВ.

Посещение бесплатное, на мероприятие необходима регистрация.

Дата проведения: 14-16 сентября 2023 года

Место проведения: Республика Крым, г. Симферополь, Экс-терминал международного аэропорта «Симферополь, пгтАэрофлотский, площадь Аэропорта, 14

Официальный сайт мероприятия: expocrimea.com/events/stroy/