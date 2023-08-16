HeadHunter отчитался о росте выручки за второй квартал

Группа HeadHunter, владеющая одноименным рекрутинговым сервисом, во втором квартале 2023 года увеличила выручку по международному стандарту финансовой отчётности (МСФО) на 78%, до 7 млрд рублей, следует из документов компании.

Доля выручки от работы в российском сегменте превысила 91% в общем объеме.

За отчетный период группа зафиксировала чистую прибыль в размере 3,04 млрд рублей при убытке в 321 млн годом ранее. Скорректированная чистая прибыль составила в апреле - июне текущего года 3 млрд рублей против 961 млн рублей за такой же период прошлого года.