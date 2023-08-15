Лучшие цифровые решения на форуме в Уфе получили сертификаты

В июле в Уфе состоялось главное событие проекта «Умный город» – форум «Умный город – Умная страна». Форум собрал рекордное число участников – более 3000 человек, среди которых представители федеральных органов исполнительной власти, управленцы и ведущие специалисты таких сфер, как IT и инновации, строительство, образование, здравоохранение, туризм, транспорт, дорожное строительство и энергетика и другие.

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Большой интерес участков и гостей мероприятия вызвал стенд АНО «Центр компетенций «Умный город».

АНО по реализации проектов в сфере развития городов и цифровой трансформации городского хозяйства «Центр компетенций «Умный город», созданный чуть менее года назад – 2 сентября 2022 года, работает во всех регионах РФ. Центр компетенций, созданный по принципу единого окна взаимодействия власти и бизнеса, выявляет успешные решения в области трансформации и цифровизации городской среды, оценивает их по 4 блокам и 23 индикаторам, сертифицирует по разработанным с РАНХиГС и одобренных Минстроем и ЖКХ РФ современным стандартам.

На стенде в рамках форума были представлены 6 партнеров центра и их технологические решения в сфере трансформации и цифровизации городского хозяйства. На стереоэкране стенда демонстрировалось решение УСГИК – Единая 3D-стереомодель для «Умного города». Эта объемно-пространственная высокоточная модель города позволяет сформировать комплексное видение территории как единого целого, при этом дает возможность заглянуть в будущее, встраивая проектные модели в реальную окружающую среду.

Также на стенде Центра компетенций «Умный город» можно было ознакомиться со следующими компаниями и решениями:

⁃ ФОРС и цифровая платформа по управлению объектами городской инфраструктуры;

⁃ РИР и решение цифрового ресурсоснабжения в комплексной трансформации ЖКХ;

⁃ Sitronics и цифровая платформа управления территорией;

⁃ Softlogic с решением автономного мобильного комплекса нейросетевого контроля;

⁃ UGIN и его операционная система для «Умных зданий».

В обходе выставочной экспозиции форума принял участие Константин Михайлик, заместитель министра строительства и ЖКХ РФ.

«Цифровая трансформация в городском хозяйстве дает возможность ускорить многие процессы, в том числе в строительстве, в количестве административных процедур, – убежден Константин Михайлик, – Технологические решения цифровизации главным образом способствуют повышению уровня наблюдаемости и достоверности данных, формируют единый информационный контур, обеспечивают контроль качества и надежности предоставляемых услуг. Чем быстрее мы примем современные темпы и будем активно внедрять в жизнь сертифицированные решения – тем комфортнее будет среда и лучше результат.»

В рамках форума компаниям, представляющим решения цифровой трансформации, было выдано 6 сертификатов. Эти сертификаты свидетельствуют о соответствии эффективности цифровых решений, применяемых в реализации ведомственного проекта Минстроя России по цифровизации городского хозяйства «Умный город».

Обладателями сертификатов в июле 2023 года стали следующие компании и продукты:

⁃ ООО «ФОРС-центр разработки» – система контроля и планирования работ в области дорожной инфраструктуры (автоматизированная информационная система «Рекорд»);

⁃ АО «Урало-Сибирская Гео-Информационная компания» (УСГИК) – аппаратно-программный технологический комплекс для создания и использования единой 3D-стереомодели территории;

⁃ АО «Цифровые платформы и решения Умного Города» – платформа «Цифровое ресурсосбережение»;

⁃ АО «Ситроникс КТ» – цифровая платформа управления территорией;

⁃ ООО «Менфин» – программный комплекс «Вега: Контроль и анализ задолженности при ресурсном обеспечении»;