Суд оштрафовал "Вымпелком" за демонстрацию ЛГБТ без маркировки

Савеловский суд Москвы оштрафовал на 1 млн рублей ПАО "Вымпелком", которому принадлежат оператор связи и кинотеатр "Билайн", за демонстрацию нетрадиционных сексуальных отношений без маркировки "18+". Об этом ТАСС сообщили в суде.