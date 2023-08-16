«МегаФон» оцифрует систему управления транспортом на золоторудном месторождении

Компания «МегаФон» создаст систему мониторинга автотранспорта на одном из крупнейших золоторудных месторождений Камчатского края — «Кумроч». Об этом говорится в сообщении оператора связи.

Компания GORA, реализующая проект по освоению месторождения «Кумроч», внедрит решение «МегаФона» «Контроль автопарка», подключив к системе мониторинга весь транспорт. Каждая машина оборудована навигационным модулем, который определяет ее координаты и скорость движения. Система также мониторит данные с установленных на транспорт датчиков, контролирующих температуру двигателя, уровень топлива и масла, другие важные показатели.

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По словам директора по развитию корпоративного бизнеса «МегаФона» Натальи Талдыкиной, решение «Контроль автопарка», работающее на базе IoT-технологий и полностью реализованное на российском ПО, позволяет не только снизить аварийность и простои спецтехники, но и демонстрирует финансовый эффект — срок службы транспорта увеличивается на 20 процентов, сокращаются расходы на его содержание.

Как отмечается, решение оператора также учитывает перспективу роста автопарка и появления новых задач при разработке месторождения. Проект предполагает создание горно-обогатительного комбината с годовым объемом добычи до четырех тонн золота при его балансовых запасах в 48,8 тонны к 2026 году.

Благодаря автоматизации и системе контроля компания GORA сможет в онлайн-режиме контролировать движение автотранспорта, понимать, в каких работах он задействован, при необходимости корректировать задачу водителям, чтобы избежать долгих простоев техники.

Оперативное получение информации о температуре двигателя, уровне масла позволяет выявлять технические неисправности и своевременно направлять транспорт на ремонт. Такой подход сокращает затраты на содержание автопарка до 40 процентов. Кроме того, благодаря контролю уровня топлива в хранилищах и транспорте специалисты могут проанализировать его расход каждой машиной и принять оперативные меры при отклонениях.