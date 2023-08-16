IBM уволит еще 8 тысяч сотрудников

IBM собирается заменить ещё 8 тысяч сотрудников на искусственный интеллект, сообщает Yahoo . Наибольший удар понесёт подразделение HR. За последние недели компания открыла десятки ИИ-вакансий, чтобы разработать системы для выполнения кадровых задач.

«Роботизировать» отдел будут постепенно, в течение следующих нескольких лет. Прогнозируется, что машины займут до 30% должностей, не связанных с клиентами, в течение пяти лет. Это означает, что работники из финансовой сферы, бухгалтерии, кадров и других скорее всего столкнутся с жесткой конкуренцией с нейросетями, подчёркивает Yahoo.