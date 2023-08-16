Анонсировано скорое возвращение Duracell в Россию
Компания Duracell собирается вернуться в Россию уже в следующем месяце, однако название бренда изменится на Opticell, передает Mash.
Кроме того, по данным Telegram-канала, вместо розового зайца на упаковках будет изображен рыжий медвежонок. По словам собеседника из представительства в РФ, продукцию будут производить на основном заводе в Китае.
Также отмечается, что стоимость батареек повысится в два раза в связи с новыми схемами поставок и налогами.
«Цена за одну батарейку взлетит с 50 до 100 рублей», - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что Минпромторг внес в список параллельного импорта батарейки и аккумуляторы Panasonic, Duracell, Varta.
Duracell занимается выпуском батареек, аккумуляторов и бытовых гальванических элементов с 1930 года. Владельцем компании является американский холдинг Berkshire Hathaway.