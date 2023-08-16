Qiwi готова оптимизировать издержки для сокращения последствий предписания ЦБ

Qiwi заявила о готовности к оптимизации издержек для сокращения последствий предписания ЦБ
Группа Qiwi готова оптимизировать свои издержки ради уменьшения негативных последствий от предписания ЦБ РФ для "Киви банка". Об этом заявил гендиректор Qiwi Андрей Протопопов, слова которого приводятся в сообщении группы.
Компания провела стресс-тест на основе фактических результатов первого полугодия 2023 года, уточнил CEO. Пессимистичный сценарий предполагает, что эффект в первом полугодии на объем платежей составил бы до 20%, на чистую выручку - до 25%, а на скорректированную чистую прибыль - до 40%.
"Предписание действует с 26 июля, соответственно эффект текущих ограничений на полный 2023 год будет существенно меньше. Более того, стресс-тест не учитывает, что мы продолжаем развивать бизнес и при необходимости будем готовы оптимизировать издержки. Эти факторы позволят уменьшить негативные последствия предписания, ограничившего работу "Киви банка", - добавил Протопопов.
"Киви банк" после проверки ЦБ РФ временно ограничил вывод денег физическими лицами с кошельков на банковские счета и снятие наличных. Пополнение счетов мобильных операторов, перевод денег на другие кошельки, оплата услуг и товаров кошельками и картами Qiwi работают в обычном режиме.
Протопопов позднее заявлял, что, несмотря на ограничения ЦБ, существенного оттока клиентов платежной системы не произошло. Группа уже устранила все неточности в оформлении документации, которые были указаны в предписании ЦБ, и направила регулятору отчет о проделанной работе, отметил он.
В сети также появлялись слухи о том, что Qiwi якобы массово и беспричинно блокирует "Киви кошельки", но группа тогда оперативно опровергла эту информацию, равно как и то, что у "Киви банка" может быть отозвана лицензия.