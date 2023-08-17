Wildberries выйдет на рынок Китая

Wildberries планирует выйти на рынок КНР. Маркетплейс уже зарегистрировал там свой бренд. Об этом пишет «Ведомости» со ссылкой на источник среди онлайн-ритейлеров.

Как говорится в публикации, Wildberries зарегистрировал свой бренд во всех 45 классах Международной классификации товаров и услуг КНР. Компания уже ведет переговоры с потенциальными партнерами в Китае.

В министерстве коммерции Китая и Wildberries отказались от комментариев.

До этого стало известно о планах построить на Московском тракте Тюмени Логистический центр Wildberries стоимостью 11 млрд рублей. Об этой инициативе рассказал директор департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области Антон Машуков.

Он уточнил, что компания сейчас подписывает документы по строительству. Так, в Тюмени появится 7,5 тысячи рабочих мест.

Ранее маркетплейс Wildberries изменил механизм списания средств за подмену товаров. Теперь партнеры могут оспорить возврат денежных средств за подмену товара в течение 14 дней. Также в рамках стимулирования Wildberries будет направлять взыскания за подмену товаров сотрудниками в пунктах выдачи.