Уход «авиационного SWIFT» из России создаст проблемы авиакомпаниям

Осенью 2023 года Россию отключат от телекоммуникационных каналов глобального провайдера услуг для гражданской авиации - швейцарской компании SITA, выполняющей роль «авиационной SWIFT». Источники РБК в двух российских и одной зарубежной авиакомпании допустили, что после этого при полетах из/в Россию возникнут сложности.

SITA - самый распространенный в мире инструмент обмена информацией между авиакомпаниями и аэропортами. У компании более 2,5 тысячи клиентов в 200 странах, ее услугами пользуются более тысячи аэропортов, а технологии SITA применяются на 90 процентах всех международных рейсов.

Отключение SITA в России запланировано на конец сентября. Один из собеседников РБК объяснил, что российские авиакомпании больше не смогут передавать через SITA данные о рейсах, пассажирах и багаже в информационные системы международных аэропортов. Иностранные авиакомпании также не смогут обмениваться информацией с российскими аэропортами через SITA.

Источники РБК считают, что проблемы могут возникнуть при обмене данными между российскими перевозчиками и китайскими аэропортами. Самый сложный вопрос - передача информации между инвенторными системами (в них есть информация о расписании рейсов, наличии мест, а занятые места связаны с пассажирами) российских авиакомпаний и зарубежных аэропортов.

В Минтрансе изданию заявили, что Россия договорилась организовать альтернативные каналы связи с большинством стран, в которые летают авиакомпании страны.

«С остальными же продолжаются переговоры с авиационными властями», - подчеркнули в министерстве.

SITA начала сворачивать работу в России в 2022 году на фоне украинского кризиса. В Минтрансе заявили, что большую часть сервисов SITA отключили в РФ в течение 2022 года.