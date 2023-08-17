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Росавиация заявила, что уход SITA из РФ не оказывает негативного влияния на отрасль

Изменение схемы передачи данных для обслуживания международных рейсов из-за ухода провайдера SITA из России не оказывает негативного влияния на российскую гражданскую авиацию. Об этом говорится в сообщении Росавиации.

Росавиация оценила последствия от ухода SITA из России
© РИА Новости

"Изменение схемы передачи данных, необходимых для обслуживания международных рейсов российских и зарубежных авиакомпаний в аэропортах России, связанных с уходом с российского авиарынка глобального провайдера услуг SITA, не оказывает негативного влияния на деятельность гражданской авиации", - отметили в Росавиации.

С 2022 года авиакомпании и аэропорты РФ внедряют альтернативные каналы связи других информационных систем, в том числе отечественного производства.

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"Зарубежные авиакомпании, выполняющие полеты в Россию, также успешно применяют альтернативные каналы связи", - добавили в Росавиации.