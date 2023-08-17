В «М.Видео-Эльдорадо» заморозили цены на часть техники

Сеть «М.Видео-Эльдорадо» решила на два месяца заморозить цены на социально значимую технику, включая смартфоны и ноутбуки. Об этом сообщается на сайте компании.

Такое решение сеть приняла из-за колебаний курсов валют. Цены будут заморожены в 30 товарных группах. Речь идет о технике повседневного использования из начального и среднего ценовых сегментов, которая продается как в магазинах, так и онлайн.

Сеть предлагает ноутбуки, смартфоны и внешние аккумуляторы - технику, необходимую для учебы - «по минимальным ценам июля». В перечень социально значимой техники также вошли холодильники, газовые и электрические плиты, микроволновки, электрические чайники, блендеры, миксеры, мясорубки, телевизоры, стиральные машины, пылесосы, утюги, кондиционеры, приборы для укладки волос и для личной гигиены.

Сеть реализовала эту программу в результате совместной работы с Минпромторгом и Федеральной антимонопольной службой.

В зависимости от развития ситуации, инициативу могут продлить.