В «М.Видео-Эльдорадо» заморозили цены на часть техники
Сеть «М.Видео-Эльдорадо» решила на два месяца заморозить цены на социально значимую технику, включая смартфоны и ноутбуки. Об этом сообщается на сайте компании.
Такое решение сеть приняла из-за колебаний курсов валют. Цены будут заморожены в 30 товарных группах. Речь идет о технике повседневного использования из начального и среднего ценовых сегментов, которая продается как в магазинах, так и онлайн.
Сеть предлагает ноутбуки, смартфоны и внешние аккумуляторы - технику, необходимую для учебы - «по минимальным ценам июля». В перечень социально значимой техники также вошли холодильники, газовые и электрические плиты, микроволновки, электрические чайники, блендеры, миксеры, мясорубки, телевизоры, стиральные машины, пылесосы, утюги, кондиционеры, приборы для укладки волос и для личной гигиены.
Сеть реализовала эту программу в результате совместной работы с Минпромторгом и Федеральной антимонопольной службой.
В зависимости от развития ситуации, инициативу могут продлить.
В начале августа «Известия» рассказали, что бытовая техника и электроника в России с начала июля подрожали в среднем на десять процентов из-за роста доллара и евро. К примеру, посудомоечная машина Bosch SMV24AX00E выросла в цене на 16,8 процента, до 39,9 тысячи рублей, а смартфон Samsung Galaxy Z Flip4 с гибким экраном - сразу на 47 процентов, до 89,8 тысячи рублей.