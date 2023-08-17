Crimea Urban Awards
15 сентября 2023 года состоится масштабный Форум застройщиков Южного Федерального округа.
В рамках форума состоится первая премия в сфере урбанистики CRIMEA URBAN AWARDS.
с 15.09.2023 по 15.09.2023
Тип: Выставка
Тематики: Инновации, наука, нанотехнологии, Городское хозяйство, ЖКХ, Строительство и недвижимость, Строительные материалы. Инструменты
Город/Регион: Симферополь / Россия;
Организатор: ЭКСПОКРЫМ
Площадка: Экс-терминал Международного аэропорта г. Симферополь
Адрес: Республика Крым, г. Симферополь, пгт Аэрофлотский, площадь Аэропорта, 14.
Телефон: +79799009090
E-mail: info@expocrimea.com
Cайт: http://https://expocrimea.com/events/cua/
Описание:
НОМИНАЦИИ:
- Лучший строящийся жилой комплекс комфорт класса
- Лучший строящийся жилой комплекс бизнес класса
Жилой комплекс с лучшим благоустройством и инфраструктурой
- Лучший жилой комплекс «У моря»
- Лучший комплекс апартаментов комфорт класса
- Лучший комплекс апартаментов бизнес класса
- Комплекс апартаментов с лучшим благоустройством и инфраструктурой
- Лучший комплекс апартаментов «У моря
- Лучший Экологический проект года в сфере строительства
- Прорыв года «Малоэтажное строительство»
- Прорыв года «Малоэтажное строительство»
- Лучший жилой комплекс г. Ялта
- Самый привлекательный инвестиционный проект в строительстве
- Лучшее решение для строительного Бизнеса
- Лучший комплекс апартаментов Премиум класса
- Лучший комплекс апартаментов г. Севастополь