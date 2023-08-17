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Crimea Urban Awards

15 сентября 2023 года состоится масштабный Форум застройщиков Южного Федерального округа.

Crimea Urban Awards
© предоставлено пресс-службой

В рамках форума состоится первая премия в сфере урбанистики CRIMEA URBAN AWARDS.

с 15.09.2023 по 15.09.2023

Тип: Выставка

Тематики: Инновации, наука, нанотехнологии, Городское хозяйство, ЖКХ, Строительство и недвижимость, Строительные материалы. Инструменты

Город/Регион: Симферополь / Россия;

Организатор: ЭКСПОКРЫМ

Площадка: Экс-терминал Международного аэропорта г. Симферополь

Адрес: Республика Крым, г. Симферополь, пгт Аэрофлотский, площадь Аэропорта, 14.

Телефон: +79799009090

E-mail: info@expocrimea.com

Cайт: http://https://expocrimea.com/events/cua/

предоставлено пресс-службой

Описание:

НОМИНАЦИИ:

- Лучший строящийся жилой комплекс комфорт класса

- Лучший строящийся жилой комплекс бизнес класса

Жилой комплекс с лучшим благоустройством и инфраструктурой

- Лучший жилой комплекс «У моря»

- Лучший комплекс апартаментов комфорт класса

- Лучший комплекс апартаментов бизнес класса

- Комплекс апартаментов с лучшим благоустройством и инфраструктурой

- Лучший комплекс апартаментов «У моря

- Лучший Экологический проект года в сфере строительства

- Прорыв года «Малоэтажное строительство»

- Прорыв года «Малоэтажное строительство»

- Лучший жилой комплекс г. Ялта

- Самый привлекательный инвестиционный проект в строительстве

- Лучшее решение для строительного Бизнеса

- Лучший комплекс апартаментов Премиум класса

- Лучший комплекс апартаментов г. Севастополь