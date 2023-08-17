Украина внесла владельца AliExpress в список «спонсоров войны»

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции Украины (НАПК) внесло в перечень «международных спонсоров войны» группу компаний из Китая Alibaba Group Holding Limited, которая является владельцем популярного онлайн-магазина AliExpress. Об этом сообщает ТАСС.

Такое решение в НАПК объяснили тем, что компания продолжает работу в России. Ведомство также указывает, что AliExpress предоставляет платформу для продажи товаров Дебальцевского завода металлургического машиностроения в ДНР, а руководит онлайн-магазином дочерняя российская компания «Алибаба.ком».

В НАПК также добавили, что ещё одной причиной для внесения в список стала цензура «различного украинского контента» на AliExpress. При этом, о какой именно цензуре идёт речь, в ведомстве не уточнили.