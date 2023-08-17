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Путин поручил заняться продвижением российских маркетплейсов за рубежом

Президент России Владимир Путин поручил разработать меры для продвижения российских маркетплейсов за рубежом. Об этом сообщает сайт Кремля.

Путин поручил заняться продвижением российских маркетплейсов за рубежом
© РИА Новости

«Правительству Российской Федерации <...> принять дополнительные меры, направленные <...> на продвижение отечественных электронных торговых площадок на зарубежных рынках», – сказано в перечне поручений.

Помимо этого, президент также поручил обеспечить реализацию российских товаров малого и среднего предпринимательства в интернет-магазинах, в том числе и зарубежных. Срок исполнения поручения назначен до 1 декабря.

Ранее Путин поручил подготовить предложения по продвижению отечественных видеоигр.

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