Путин поручил заняться продвижением российских маркетплейсов за рубежом

Президент России Владимир Путин поручил разработать меры для продвижения российских маркетплейсов за рубежом. Об этом сообщает сайт Кремля.

« Правительству Российской Федерации <...> принять дополнительные меры, направленные <...> на продвижение отечественных электронных торговых площадок на зарубежных рынках», – сказано в перечне поручений.

Помимо этого, президент также поручил обеспечить реализацию российских товаров малого и среднего предпринимательства в интернет-магазинах, в том числе и зарубежных. Срок исполнения поручения назначен до 1 декабря.