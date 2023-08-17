Минтранс РФ работает над реализацией проекта ВСМ из Москвы в Санкт-Петербург

Министерство транспорта России ведет работу над реализацией проекта высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) из Москвы в Санкт-Петербург. Об этом в четверг, 17 августа, сообщили в пресс-службе ведомства.

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— Для этого будет создана соответствующая рабочая группа совместно с причастными федеральными органами исполнительной власти, организациями и представителями субъектов РФ, — говорится в сообщении.

Там также добавили, что в настоящее время холдинг «Российские железные дороги» (РЖД) занимается проектированием маршрута. Кроме того, в Минтрансе заявили, что ведомство совместно с причастными организациями будет прорабатывать варианты развития магистрали и на других направлениях, озвученных 17 августа президентом России Владимиром Путиным, передает РИА Новости.

По словам главы государства, время в пути по будущей ВСМ между Москвой и Санкт-Петербургом составит 2 часа 15 минут вместо сегодняшних 4 часов 5 минут, а между Тверью и Москвой время в пути будет занимать всего 39 минут.