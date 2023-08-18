СМИ узнали о планах владельца Chivas закрыть представительство в России
Французский концерн Pernod Ricard (бренды Chivas Regal, Jameson, Ballantine`s) готовится закрыть свое российское представительство. Об этом рассказал «Коммерсант».
По данным газеты, глава российского представительства Pernod Ricard Лоран Пийе перешел в другой регион. Курировать прекращение бизнеса в РФ будет Игнатий Аракелян, который руководил Ереванским коньячным заводом (ЕКЗ, входит в Pernod Ricard).
8 августа Аракелян возглавил российское юрлицо Pernod Ricard АО «П.Р.Русь». С 2018 года он работает директором по финансовым и административным вопросам Pernod Ricard в Восточной Европе.
Аракелян рассказал «Коммерсанту», что в «П.Р.Русь» ведутся необходимые процедуры для остановки операционной деятельности. Источник газеты на рынке заявил, что компанию уже покинули почти все сотрудники, а оставшиеся могут уйти до конца августа.
Pernod Ricard выпускает алкогольные напитки под брендами Chivas Regal, Jameson, Ballantine`s, Beefeater, Absolut, Olmeca, Ararat. В мае 2023-го французский концерн объявил о прекращении поставок всех международных брендов в Россию, но коньяк Ararat поставлять продолжили.
Опрошенные «Коммерсантом» эксперты считают, что основные бренды Pernod Ricard останутся в России благодаря параллельному импорту.
The Wall Street Journal ранее рассказала, что Bacardi продолжает поставлять продукцию в Россию на миллионы долларов и даже нанимает новых сотрудников. Газета отмечала, что по состоянию на 30 июня 2023 года российское подразделение компании «Бакарди Рус» импортировало товаров на 169 миллионов долларов за 12 месяцев. Среди продуктов, которые поставляет Bacardi, - водка Grey Goose, джин Bombay Sapphire, ром Oakheart и вермут Martini. Чистая прибыль «Бакарди Рус» в 2022 году выросла до 4,7 миллиарда рублей, это на 206,5 процента больше, чем в 2021-м.