СМИ узнали о планах владельца Chivas закрыть представительство в России

Французский концерн Pernod Ricard (бренды Chivas Regal, Jameson, Ballantine`s) готовится закрыть свое российское представительство. Об этом рассказал «Коммерсант».

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По данным газеты, глава российского представительства Pernod Ricard Лоран Пийе перешел в другой регион. Курировать прекращение бизнеса в РФ будет Игнатий Аракелян, который руководил Ереванским коньячным заводом (ЕКЗ, входит в Pernod Ricard).

8 августа Аракелян возглавил российское юрлицо Pernod Ricard АО «П.Р.Русь». С 2018 года он работает директором по финансовым и административным вопросам Pernod Ricard в Восточной Европе.

Аракелян рассказал «Коммерсанту», что в «П.Р.Русь» ведутся необходимые процедуры для остановки операционной деятельности. Источник газеты на рынке заявил, что компанию уже покинули почти все сотрудники, а оставшиеся могут уйти до конца августа.

Pernod Ricard выпускает алкогольные напитки под брендами Chivas Regal, Jameson, Ballantine`s, Beefeater, Absolut, Olmeca, Ararat. В мае 2023-го французский концерн объявил о прекращении поставок всех международных брендов в Россию, но коньяк Ararat поставлять продолжили.

Опрошенные «Коммерсантом» эксперты считают, что основные бренды Pernod Ricard останутся в России благодаря параллельному импорту.