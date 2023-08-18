Гипермаркеты OBI начнут работать в России под новым названием

Гипермаркеты товаров для дома OBI в России, вероятно, переименуют. Они будут функционировать под брендом Domus, сообщают «Ведомости».

Заявка в Роспатент на регистрацию этого бренда по всем 45 классам Международной классификации товаров и услуг (МКТУ) была подана ООО «ОБИ франчайзинговый центр». В настоящее время она находится на экспертизе.

По словам одного из партнеров компании, по условиям договора с немецкой OBI GmbH новым владельцам необходимо изменить название гипермаркетов в РФ. На это давалось шесть месяцев после подписания договора. Он был заключен летом прошлого года. Однако сроки сдвинулись.

Подчеркивается, что Domus является не единственным вариантом нового названия бренда. До этого подавалась заявка на регистрацию товарных знаков HOBI, OBBI, IdeaFix, Inhouse («Инхаус») и QBI.

При этом IdeaFix уже отозвали.