«Юникредит банк» введет комиссию за внесение наличных долларов и евро

«Юникредит банк» вводит комиссию 5% за внесение наличных денежных средств в долларах США и евро, следует из обновленных тарифов обслуживания физических лиц, которые опубликованы на сайте кредитной организации.

Новые правила касаются пополнения всех банковских счетов — как в рублях, так и в валюте. Отмечается, что комиссия не будет взиматься при пополнении долларами или евро счетов, предназначенных для погашения задолженности по кредитам в иностранной валюте. При этом возможность приема более $100/€100 тысяч «определяется по согласованию с банком».

Вчера, 17 августа 2023 года, «Юникредит» также предупредил, что с 21 августа внесение на банковский счет более $50/€50 тысяч возможно только «по предварительной записи».