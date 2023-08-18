«Магнит» запустил проект по переработке пищевых отходов в удобрения

Пресс-служба ретейлера «Магнит» сообщила о запуске в Карелии проекта по переработке пищевых отходов в удобрения с помощью личинок мух.

Компания готовится к двукратному сокращению к 2025 году объема пищевых отходов, вывозимых на полигон.

В сообщении говорится, что благодаря реализации проекта по переработке пищевых отходов нагрузка на окружающую среду уменьшается. Ретейлер напомнил о том, что данный проект запустили в тестовом режиме еще в январе. К настоящему моменту удалось передать более 95 тонн пищевых отходов, отметила компания.

На переработку направляют продукты питания, которые утратили потребительские свойства, а также продукты, которые сеть не успела реализовать до истечения их срока годности. Речь идет о фруктах, овощах и хлебобулочных изделиях.