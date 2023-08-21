Украина застрахует свои суда в Черном море

Правительство Украины выделило 20 млрд гривен (почти $547 млн) на страхование судов, дислоцированных в Черном море. Об этом заявил член комитета Верховной рады по вопросам аграрной и земельной политики Сергей Лабазюк, его слова приводит телеканал «Рада».

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По словам чиновника, это позволит убедить иностранных судовладельцев отправлять свои корабли в порты Украины.

Также газета Financial Times со ссылкой на бывшего заместителя министра экономики Украины Александра Грибана писала, что Украина завершает разработку схемы с мировыми страховщиками по страхованию судов с зерном, следующих в черноморские порты и из них.

По словам Грибана, схему страхования могут внедрить уже в сентябре. В ней могут быть задействованы до 30 судов.