Владелец Domino's Pizza в России инициировал банкротство бизнеса

DP Eurasia, которая управляет брендом Domino`s Pizza в России, проинформировала о прекращении попыток его продажи.

В пресс-релизе говорится, что фирма решила инициировать процесс банкротства российского бизнеса. Его внешний долг составляет 520 млн рублей.

Подчеркивается, что DPRussia вынуждена предпринять этот шаг «во все более усложняющейся обстановке».

Также сообщается, что заявление о банкротстве DPRussia подадут в соответствии с требованиями законодательства.

Весной DP Eurasia N.V. объявила о том, что приостанавливает инвестиции в российский бизнес и отказывается от роялти. Осенью стало известно о планах фирмы продолжить оптимизировать количество своих заведений на территории России. В октябре у DP Eurasia в России насчитывалась 171 пиццерия. Год назад их было 192.