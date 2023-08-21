В России растет спрос на турецкую бытовую технику

Турецкая бытовая техника становится все популярнее среди россиян. Как сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на данные группы «М.Видео-Эльдорадо», спрос на бренды из Турции вырос в полтора раза.

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Так, за первые 6 месяцев в магазинах группы продали свыше 500 тысяч холодильников и морозильных камер, стиральных и посудомоечных машин, а также плит и духовых шкафов брендов Beko, Grundig, Vestel, Simfer. Тенденцию к росту популярности подтвердили также в «Ситилинке» и Wildberries.

В «М.Видео-Эльдорадо» подчеркнули, что сейчас турецкие компании наращивают производственные мощности в РФ. Усиливать свои позиции им позволяет стабильность ассортимента и наличие локального производства на фоне ухода западных брендов.