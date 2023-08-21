Крупные банки ОАЭ создают подразделения для обслуживания богатых россиян

Крупные банки Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) открывают специальные подразделения для обслуживания «состоятельных» россиян, пишет Wall Street Journal со ссылкой на источники и профили в Linkedln (американская соцсеть, которую используют для делового общения, размещения вакансий и поиска сотрудников. — FM) .

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По их словам, Emirates NDB «переманил» банкиров из российских финансовых институтов для создания департамента, который будет заниматься «управлением деньгами богатых россиян». Другой крупный банк ОАЭ, First Abu Dhabi Bank, также планирует открыть отделение, «ориентированное на состоятельных россиян». Местные банки, как пишет издание, открыли «тысячи счетов» для россиян, хотя на оформление документов, подтверждающих наличие денежных средств и «то, что заявитель не является политически значимым лицом», могут уйти недели.

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Как пишет издание, за последний год в ОАЭ переехали «десятки тысяч русских». Большинство из них, отмечает WSJ, не числятся в санкционных списках, однако члены «российской элиты», многие из которых, напротив, попали под ограничения западных стран почти сразу после начала военной операции России на Украине, тоже «почувствовали себя желанными гостями» в Дубае. Сейчас, как пишет издание, «российское богатство вливается в ОАЭ более непрерывно, чем раньше».

Однако официальные представители страны заявили WSJ, что кредитные организации ОАЭ не сотрудничают с подсанкционными лицами, чтобы поддерживать корреспондентские отношения с американскими банками. По словам чиновников, ОАЭ находится в «тесном контакте» с Евросоюзом и США, а американские банки следят за соблюдением санкций, введенных против России, чтобы «предотвращать нарушения международного права». В ОАЭ, добавил один из представителей страны, существует «надежный» процесс работы с физическими и юридическими лицами, попавшими под санкции.