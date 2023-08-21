На российском рынке появились складские подъемники специально для женщин

Красноярский бренд Sibline («СибЛайн») приступил к выпуску складских подъемников специально для женщин – они окрашены в розовый цвет в стиле barbiecore. Об этом сообщает «Подъём» со ссылкой на предприятие.

© Кадр из видео Sibline

В компании подчеркнули, что данную линейку создали потому, что «не хватало чего-то женского в этом бизнесе».

«И как раз популярность фильма "Барби". Мы запустили предварительную розовую линейку к реализации, и уже поступили первые заказы», - заявили в фирме.

Также уточняется, что стоимость штабелеров для женской аудитории вдвое выше. Однако, как отмечается, спрос на них уже есть. В компании назвали предложение уникальным. Речь идет о лимитированной продукции, добавили в компании.