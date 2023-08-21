"Мегафон" продает холдингу USM долю в бизнес-центре "Оружейный"

"В марте 2023 года группа приняла решение о выбытии доли в совместном предприятии АО "Садовое Кольцо" и совершила ряд связанных сделок. Группа подписала договор о реализации своей 50% доли в холдинговой компании, владеющей 100% долей в "Садовом Кольце", со связанной стороной ООО "ЮэСэМ Телеком" за денежное вознаграждение в сумме 4,2 млрд рублей", - сказано в отчетности.