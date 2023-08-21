ЦБ раскрыл доходы банков от ослабления курса рубля

Российские кредитные организации в июле 2023 года заработали порядка 327 млрд рублей. Значительную часть прибыли (93 млрд рублей) обеспечила положительная валютная переоценка, пишет РБК со ссылкой на пресс-службу Банка России.

В пресс-службе уточнили, что переоценка в условиях ослабления рубля возникает, когда валютные активы финансовой организации превышают валютные пассивы, то есть она имеет длинную открытую валютную позицию (ОВП).

По данным ЦБ, по состоянию на 1 июля 2023 года 236 игроков (65% от количества действующих) имели чистую длинную валютную позицию на 888,5 млрд руб.

В период с января по июнь, отметили в пресс-службе, валютная переоценка позволила сектору получить дополнительный доход в размере 569 млрд руб.