Две турецкие компании попали под санкции Британии за экспорт в РФ

Две турецкие компании подпали под санкции Великобритании, в результате чего сотрудников одной из них ограничили в отправке и получении банковских переводов. Об этом сообщает газета Aydinlik.

Как отмечает издание, компании Turkik Union и Azu International, экспортирующие товары в РФ, попали в санкционный список Великобритании. Сотрудники первой фирмы рассказали, что после этого турецкие банки стали отказываться от проведения даже внутренних операций компании. Хотя из уведомления Великобритании следовало, что под санкции попала только организация, даже владельцев и сотрудников ограничили в отправке и получении денег.