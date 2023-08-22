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S&P ухудшило рейтинги ряда американских банков

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings ухудшило рейтинги некоторых американских региональных банков спустя две недели после аналогичного шага со стороны Moody's Investors Service. Об этом пишет «Интерфакс».

S&P ухудшило рейтинги ряда американских банков
© globallookpress.com

Рейтинги банков KeyCorp, Comerica Inc., Valley National Bancorp, UMB Financial Corp. и Associated Banc-Corp были снижены на одну ступень из-за высоких процентных ставок и оттока депозитов. Прогнозы изменения рейтингов — «стабильные».

Кроме того, агентство изменило на «негативный» прогноз рейтингов River City Bank и S&T Bank и сохранило «негативный» прогноз для Zions Bancorp.

Аналитики S&P полагают, что ситуация в банковском секторе может ухудшиться, если Федрезерв США будет удерживать ставки на высоком уровне дольше, чем ожидает рынок.