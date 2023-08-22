S&P ухудшило рейтинги ряда американских банков

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings ухудшило рейтинги некоторых американских региональных банков спустя две недели после аналогичного шага со стороны Moody's Investors Service. Об этом пишет «Интерфакс».

Рейтинги банков KeyCorp, Comerica Inc., Valley National Bancorp, UMB Financial Corp. и Associated Banc-Corp были снижены на одну ступень из-за высоких процентных ставок и оттока депозитов. Прогнозы изменения рейтингов — «стабильные».

Кроме того, агентство изменило на «негативный» прогноз рейтингов River City Bank и S&T Bank и сохранило «негативный» прогноз для Zions Bancorp.