«Ренессанс страхование» впервые выплатит промежуточные дивиденды

Чистая прибыль «Ренессанс страхования» в первом полугодии 2023 года по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) составила 7 млрд рублей. Благодаря рекордным показателям «Ренессанс страхование» сможет впервые выплатить дивиденды своим инвесторам, говорится в сообщении на сайте группы.

Так, суммарные премии в продуктах non-life-страхования выросли на 14% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 30,8 млрд рублей. Премии по накопительному страхованию жизни увеличились на 24%, до 11,3 млрд рублей. Кредитное и рисковое страхование жизни вернулось к росту благодаря увеличению рыночного кредитования во втором квартале 2023 год: так, премии по этим продуктам увеличились на 6%, до 4,7 млрд рублей.

Видео дня

Как говорится в сообщении, «положительная динамика развития бизнеса» и «сильные финансовые результаты» позволяют менеджменту рекомендовать совету директоров рассмотреть вопрос о выплате промежуточных дивидендов в размере 4,3 млрд рублей (63% от чистой прибыли по МСФО за первое полугодие 2023 года). Размер рекомендованных дивидендов в расчете на одну акцию при этом составит 7,7 рубля. Если решение будет одобрено советом директоров и акционерами, то выплата будет осуществлена в октябре-ноябре этого года. Как отметила гендиректор компании Юлия Гадлиба (ее слова приводятся в сообщении), весной 2024 года «Ренессанс страхование» также «сможет вернуться к вопросу о дивидендах по результатам 2023 года».

Несколько дней назад бумаги «Ренессанс страхования» росли более чем на 10% на торгах Московской биржи из-за рыночных ожиданий по дивидендам от компании, писал «Финам». В частности, мнение о возможном объявлении промежуточных дивидендов высказывал инвестбанкир Евгений Коган: он предполагал, что их размер может составить от 3,5 до 4,3 млрд рублей (6,3–7,7 рублей на акцию). Объявленный размер промежуточных дивидендов совпал с верхней границей прогнозов аналитиков.