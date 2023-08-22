В РЖД опровергли названную в Минэнерго причину перебоев с бензином

Туристический сезон и увеличение объема пассажирских перевозок на юг страны никак не связаны с перебоями поставок топлива, которые фиксируются в ряде российских регионов. Таким образом, представитель РЖД опроверг названную в Минэнерго причину проблем, сообщает РИА Новости.

«Планы погрузки заранее согласованы с грузоотправителями. Компания принимает все заявки на перевозку топлива во внутреннем сообщении в приоритетном порядке», — подчеркнули в РЖД.

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Перевозчик напомнил, что в Самарскую и Рязанскую области нефтепродукты с нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) доставляются автомобилями, а не по железной дороге.

При этом в комментарии ТАСС представитель РЖД рассказал, что на южном направлении наблюдается длительный простой цистерн в ожидании слива грузополучателями.

Другими словами, составы с бензином и дизельным топливом невозможно разгрузить, из-за этого ситуация на станциях затруднена, а нарастить объемы перевозок затруднительно. По отдельным терминалам в Южном федеральном округе количество цистерн превышает среднюю выгрузку более чем в десять раз.

Ранее газета «Известия» сообщила о перебоях с топливом в Астраханской, Саратовской, Самарской, Рязанской, Ростовской, Новосибирской и Волгоградской областях, в Хабаровском крае, в республиках Крым и Калмыкия, причем власти последней жаловались на затруднения еще раньше.

В Минэнерго, комментируя ситуацию, признали проблему, но списали ее на высокую загруженность железных дорог в туристический сезон. В ведомстве обратились к нефтяным компаниям с просьбой самостоятельно найти возможности по поставкам и сдерживанию мелкооптовых цен на дизельное топливо в сельскохозяйственных регионах страны, чтобы обеспечить уборку урожая и сев озимых.