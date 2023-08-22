В России подорожают электронные сигареты

В сентябре электронные сигареты подорожают в среднем на 30%. Об этом сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на собственную информацию.

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Как отмечает канал, стоимость устройств вырастет из-за колебаний курса валют, сложностей с логистикой и ужесточением законодательного регулирования отрасли. При этом они уже подорожали на 10% по сравнению с ценами весной.

Закупают продукцию за границей — на оптовые цены однозначно повлияет ослабление рубля. Кроме того, на границе фуры с вейпами стали тщательнее досматривать. Таможенники сверяют позиции, проверяют сертификаты на товар и задают различные вопросы. По предварительной информации, на такие меры пошли из-за запрета продажи продукции несовершеннолетним и ужесточения наказания за это.