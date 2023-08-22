Стало известно о планах «ЛУКОЙЛа» выкупить 25% акций у нерезидентов
Компания «ЛУКОЙЛ» планирует выкупить до 25% своих акций у нерезидентов. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источники.
По словам собеседников агентства, в настоящее время акции, о которых идет речь, фактически заблокированы на счетах «С». Компания намерена выкупить их с дисконтом и использованием средств, находящихся на зарубежных счетах. Таким образом на валютный рынок РФ они не выйдут. При этом отмечается, что дисконт к рыночной стоимости составит не менее 50%.
Известно, что «ЛУКОЙЛ» уже подал соответствующее обращение российским властям.
На данный момент уставной капитал компании состоит из более 692 миллионов акций. Сделка может затронут 173 миллионов акций.
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