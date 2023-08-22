В Бельгии закрываются пивоварни из-за энергетического кризиса

В Бельгии становится все меньше пивоварен из-за энергетического кризиса на фоне конфликта на Украине. По состоянию на конец 2022 года, в стране осталось 410 заведений, годом ранее их было 430. Растет также стоимость сырьевых товаров, сообщает портал BRF.be со ссылкой на ассоциацию бельгийских пивоваров.

Кроме того, в Бельгии пьют меньше пива. В 2022 году было на 130 тысяч гектолитров меньше, чем в 2019. Это на литр пива меньше из расчета на душу населения. Ранее компании могли компенсировать это снижение за счет экспорта. Но теперь поставки сокращаются как внутри Европы, так и за ее пределами.