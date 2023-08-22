Основатель Zara купил новый небоскреб

Испанский предприниматель, основатель сети магазинов Zara Амансио Ортега купил новый небоскреб. На этот раз он выбрал жилую высотку в Чикаго, сообщает Bloomberg.

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Предприниматель приобрел здание 727 West Madison за 232 миллиона долларов. Таким образом он пополнил свой портфель роскошной недвижимости. Продавцом выступили компании Ares Management и F&F Realty.

В башне располагаются 492 элитные квартиры. Арендная плата за студию там начинается от 2,2 тысячи долларов в месяц. При этом квартира с тремя спальнями ежемесячно обойдется в шесть тысяч долларов.