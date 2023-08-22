Yandex планирует перезапустить международный бизнес под новым названием

Холдинговая компания «Яндекса» в Нидерландах планирует перезапуск бизнеса под новым названием в начале 2024 года. Об этом сообщает «Интерфакс».

«В рамках текущего переходного процесса, известного как Project LEFT, мы создаем новую компанию, которая намерена стать ведущим игроком на рынке технологий в Европе и на Ближнем Востоке», — говорится в описании вакансий.

По словам собеседника агентства, Project LEFT является рабочим названием самого проекта корпоративной реструктуризации. Название новой компании пока не анонсировали.

При этом известно, что в рамках реструктуризации бизнес «Яндекса» будет разделен на российский и международный. Первый перейдет в «управление менеджмента», а второй выйдет из числа владельцев бизнеса в РФ.