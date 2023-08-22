Yandex планирует перезапустить международный бизнес под новым названием
Холдинговая компания «Яндекса» в Нидерландах планирует перезапуск бизнеса под новым названием в начале 2024 года. Об этом сообщает «Интерфакс».
На фоне грядущих изменений компания открыла набор сотрудников на разных сервисах.
«В рамках текущего переходного процесса, известного как Project LEFT, мы создаем новую компанию, которая намерена стать ведущим игроком на рынке технологий в Европе и на Ближнем Востоке», — говорится в описании вакансий.
По словам собеседника агентства, Project LEFT является рабочим названием самого проекта корпоративной реструктуризации. Название новой компании пока не анонсировали.
При этом известно, что в рамках реструктуризации бизнес «Яндекса» будет разделен на российский и международный. Первый перейдет в «управление менеджмента», а второй выйдет из числа владельцев бизнеса в РФ.