Bloomberg рассказал, как Huawei пытается обойти санкции США

«Компания Huawei, <...> находящаяся в самом центре напряженности между США и Китаем, в прошлом году занялась производством чипов и, согласно оценкам вашингтонской компании Semiconductor Industry, получает около 30 миллиардов долларов государственного финансирования от правительства <...> Она приобрела как минимум два существующих завода и строит еще как минимум три», — говорится в публикации.