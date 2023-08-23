Конкуренция за кадры растет, поэтому большая часть российских компаний увеличивает зарплаты для удержания сотрудников. Соответствующие данные содержатся в исследовании консалтинговой компании RosExpert.

Как показали итоги опроса, 73% работодателей в связи с кадровым голодом предпочитают увеличивать оклады своих сотрудников. 35,8% предлагают вариант работы на удаленке, и 23,5% оформляют бронь от мобилизации.

Что касается самых востребованных позиций, то выяснилось, что к ним относятся айтишники – такой вариант ответа выбрали 54% опрошенных. Также выяснилось, что у каждой третьей компании в России существует нехватка производственных рабочих и работников инженерных специальностей.

Исследование также показало, что 68% компаний пересматривают сумму зарплаты раз в год, 32% делают это несколько раз в год.