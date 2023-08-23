Суд подтвердил законность регистрации бренда Lego Man

Законность регистрации Роспатентом на имя датской LEGO Juris объемного товарного знака в виде фигурки человечка для конструктора, так называемого Lego Man, была подтверждена Судом по интеллектуальным правам (СИП), передает агентство «Прайм».

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Ее оспаривала китайская компания Guangdong Ausini Toys Industry.

Согласно резолютивной части решения суда, которая была опубликована в среду, заявление о признании незаконным декабрьского решения Роспатента было отклонено.

Спорный бренд зарегистрировали в 2020 году для таких товаров единственного класса, как игры, игрушки, елочные украшения, игры-конструкторы, кубики строительные, устройства и оборудование для компьютерных игр, электронные игры, устройства и оборудование для игровых площадок, следует из данных Роспатента.