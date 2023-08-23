Суд подтвердил законность регистрации бренда Lego Man
Законность регистрации Роспатентом на имя датской LEGO Juris объемного товарного знака в виде фигурки человечка для конструктора, так называемого Lego Man, была подтверждена Судом по интеллектуальным правам (СИП), передает агентство «Прайм».
Ее оспаривала китайская компания Guangdong Ausini Toys Industry.
Согласно резолютивной части решения суда, которая была опубликована в среду, заявление о признании незаконным декабрьского решения Роспатента было отклонено.
Спорный бренд зарегистрировали в 2020 году для таких товаров единственного класса, как игры, игрушки, елочные украшения, игры-конструкторы, кубики строительные, устройства и оборудование для компьютерных игр, электронные игры, устройства и оборудование для игровых площадок, следует из данных Роспатента.
Guangdong Ausini Toys Industry подала в Роспатент возражение против регистрации объемного товарного знака на имя LEGO Juris два года назад. Там отметили, что ее директор владеет патентом на промышленный образец в виде аналогичной игрушечной фигурки, выданный Роспатентом в 2018 году.