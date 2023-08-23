Сбер проведет собственную конференцию для IT-сообщества

«Первая технологическая конференция для разработчиков и инженеров SmartDev состоялась в 2021 году и стала настоящим вдохновением для нашей команды и всего IT-сообщества. За два года мы продвинулись далеко вперед, разработали новые высокотехнологичные и эффективные решения для разработчиков, в том числе в самой передовой области машинного обучения и искусственного интеллекта. В этом году мы перезапускаем наше мероприятие, чтобы сделать его ключевой экспертной площадкой для взаимодействия и обмена опытом между разработчиками и бизнесом. Участников ждет насыщенная деловая программа, яркие выступления известных спикеров и неформальное общение. До встречи на SmartDev 2023», — сказал старший вице-президент, CTO, руководитель блока «Технологии» Сбербанка Андрей Белевцев.