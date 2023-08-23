Сбер проведет собственную конференцию для IT-сообщества
Сбер выступит организатором технологической конференции SmartDev 2023 для разработчиков, инженеров, аналитиков и других представителей техносообщества, которая пройдет 21 сентября в московском кинотеатре «Октябрь».
В этом году на одной площадке соберутся ведущие инженеры и разработчики из Сбера, VK, «Яндекса», Kaspersky и других компаний, чтобы обменяться опытом создания лучших в мире технологических решений. Участники конференции смогут задать вопросы создателям нашумевших проектов Сбера — сервиса GigaChat и нейросети Kandinsky, — а также впервые в России услышать выступление генерального директора Gitee, китайского аналога GitHub. Кроме того, Сбер анонсирует планы развития существующих технологических сервисов и запуска новых.
На мероприятии IT-эксперты выступят в шести треках: машинное обучение и искусственный интеллект, архитектура, методология и инструменты разработки программного обеспечения, технологии хранения больших данных, безопасность, а также стратегия и инновации.
«Первая технологическая конференция для разработчиков и инженеров SmartDev состоялась в 2021 году и стала настоящим вдохновением для нашей команды и всего IT-сообщества. За два года мы продвинулись далеко вперед, разработали новые высокотехнологичные и эффективные решения для разработчиков, в том числе в самой передовой области машинного обучения и искусственного интеллекта. В этом году мы перезапускаем наше мероприятие, чтобы сделать его ключевой экспертной площадкой для взаимодействия и обмена опытом между разработчиками и бизнесом. Участников ждет насыщенная деловая программа, яркие выступления известных спикеров и неформальное общение. До встречи на SmartDev 2023», — сказал старший вице-президент, CTO, руководитель блока «Технологии» Сбербанка Андрей Белевцев.