Mastercard прекращает сотрудничать с Binance по картам

Международная платёжная система Mastercard с 22 сентября 2023 года прекращает сотрудничество с криптовалютной биржей Binance в области карт, кобрендовые карты двух компаний больше не будут использоваться. Об этом сообщает издание Wall Street Journal со ссылкой на представителя Mastercard. Причину такого решения он не назвал.

Карты выпускались в четырех странах — Аргентине, Бразилии, Колумбии и Бахрейне, с их помощью клиенты Binance могли осуществлять платежи с помощью криптовалют. Представитель Binance заявил, что прекращение партнерства затронет менее 1% пользователей на этих четырех рынках.

Binance, крупнейшая мировая криптовалютная биржа, столкнулась с серьезными обвинениями со стороны регулирующих органов в США и Министерства юстиции. Так, в конце августа 2023 года стало известно, что Минюст США начал проверку биржи «в связи с возможным нарушением американских санкций в отношении России». Кроме того, это же ведомство ведет расследование в отношении криптобиржи из-за подозрений в нарушении правил борьбы с отмыванием денег. Также ранее Binance и ее основателя обвиняли в целом ряде нарушений и несоблюдении нормативных требований Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) и Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) США.