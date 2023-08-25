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Mastercard прекращает сотрудничать с Binance по картам

Международная платёжная система Mastercard с 22 сентября 2023 года прекращает сотрудничество с криптовалютной биржей Binance в области карт, кобрендовые карты двух компаний больше не будут использоваться. Об этом сообщает издание Wall Street Journal со ссылкой на представителя Mastercard. Причину такого решения он не назвал.

Mastercard прекращает сотрудничать с Binance по картам
© globallookpress.com

Карты выпускались в четырех странах — Аргентине, Бразилии, Колумбии и Бахрейне, с их помощью клиенты Binance могли осуществлять платежи с помощью криптовалют. Представитель Binance заявил, что прекращение партнерства затронет менее 1% пользователей на этих четырех рынках.

Binance, крупнейшая мировая криптовалютная биржа, столкнулась с серьезными обвинениями со стороны регулирующих органов в США и Министерства юстиции. Так, в конце августа 2023 года стало известно, что Минюст США начал проверку биржи «в связи с возможным нарушением американских санкций в отношении России». Кроме того, это же ведомство ведет расследование в отношении криптобиржи из-за подозрений в нарушении правил борьбы с отмыванием денег. Также ранее Binance и ее основателя обвиняли в целом ряде нарушений и несоблюдении нормативных требований Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) и Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) США.