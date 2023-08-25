Платежные системы Visa и Mastercard отказались работать с криптобиржей Binance

Очередной вехой в ухудшении отношений крупнейшей в мире криптобиржи Binance с американским регулятором — Комиссией по ценным бумагам США — стал разрыв партнёрства платёжными системами Visa и Mastercard.

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В дальнейшем последовал расследования и иски регуляторов, из-за чего Binance ушла с рынков Великобритании, Кипра, Нидерландов, Германии и ещё ряда стран. По мнению опрошенных Bloomberg экспертов, платёжные системы прекратили сотрудничество с биржей как раз из-за проблем с регуляторами.