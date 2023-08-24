Beluga Group сменила название и провела ребрендинг

Российская алкогольная компания Beluga Group сменила название на Novabev Group и провела ребрендинг. Новое имя призвано подчеркнуть уникальность бизнес-модели, объединяющей производство, дистрибуцию и ретейл, разделить бренды компании и флагманской водки, а также сделать фокус на охвате группой всех категорий крепких алкогольных напитков и вин. Акционеры группы поддержали решение о смене названия.

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Название состоит из двух частей. Первая — Nova (с лат. «новая звезда») — подчеркивает масштаб, значимость компании в индустрии, а также приверженность инновационным подходам. Вторая — Be+V (от англ. beverages — «напитки»), соединяя Beluga и «ВинЛаб», транслирует связку производства и дистрибуции брендов с собственным ретейлом. Кроме того, bev — сокращение от слова beverages, что указывает на вариативность категорий алкоголя в портфолио группы.

Организационно-правовая форма, стратегия, структура, менеджмент и управление бизнес-процессами остаются прежними. Новое название никак не отразится на акционерах, сотрудниках, партнерах и потребителях. Обновление стиля произойдет постепенно, в ближайшее время изменятся сайт, Telegram-канал и корпоративные материалы.