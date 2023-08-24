Raiffeisen продаст «Райффайзен Жизнь» российским инвесторам

Raiffeisen Bank International решил избавиться от доли в страховой компании «Райффайзен Жизнь». Банку принадлежит 25 процентов российской «дочки», оставшейся частью владеет австрийская UNIQA Insurance Group AG, которая также выставила активы на продажу, говорится в отчете страховой компании.

Передачу активов российским инвесторам объяснили в UNIQA решением о приостановке нового бизнеса в России. Сделку рассчитывают закрыть в течение полугода, при условии ее одобрения советом директоров и регулирующими органами. Согласно оценке аналитиков, на долю российского сегмента приходилось менее одного процента выручки группы, поэтому сделка не повлияет на прибылях и убытках компании.

Европейский центральный банк (ЕЦБ) неоднократно призывал кредитные организации ускорить уход из России. Регулятор требует от банков подготовить четкий план действий по выходу из российского бизнеса и регулярно отчитываться о проделанной работе, однако их прогресс в продаже активов «разочаровывающе незначительный», заявил глава наблюдательного совета ЕЦБ Андреа Энриа.

Как ранее сообщало Reuters, руководство австрийской группы медлит с уходом из страны, надеясь на скорое окончание конфликта на Украине. При этом австрийский банк не смог найти покупателей на свой бизнес в России, из-за чего и решил выделить российские активы отдельную компанию, а ее ценные бумаги разместить на бирже в Вене.