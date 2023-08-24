В Ассоциации рыбопромышленников РФ прокомментировали сброс воды с «Фукусимы»

Российские предприятия не занимаются рыбным промыслом в местах, куда сбрасывается очищенная от радиоактивных веществ вода с АЭС «Фукусима-1». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на президента Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман Зверев.

Напомним, что в четверг, 24 августа, японские специалисты приступили к сбросу в океан первой партии очищенной от радиоактивных веществ воды с АЭС. Работы проводятся в соответствии с изначальным планом, поскольку погодные условия в районе префектуры остаются в норме.

Зверев отметил, что еще в июле Минприроды РФ заявляло, что Токио не передает полные данные о концентрации радионуклидов в воде перед ее сбросом в море. По этой причине российская сторона усилила радиационный мониторинг морской среды и ее обитателей, а Роспотребнадзор поручил ужесточить контроль за рыбой и морепродуктами, которые поступают из Японии.

«Поэтому рисков для потребителей нет. Кроме того, Россия не введет промысел в указанных районах, поэтому рисков для российского промысла нет», — сказал президент организации.